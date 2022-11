Mondiali, ora è ufficiale: la Francia dovrà rinunciare a Benzema

La Francia dovrà fare a meno di Karim Benzema per i Mondiali in Qatar: al suo posto partirà da titolare Olivier Giroud

La Francia campione del Mondo in carica, parte tra le favorite anche in questa edizione. Tutto questo senza prendere in considerazione, ovviamente, tutti gli imprevisti che un torneo del genere possono arrivare sul cammino. La Francia , infatti, è stata vittima di questi prima che i Mondiali iniziassero. Didier Dechamps dovrà fare a meno del suo bomber numero uno.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il bomber Karim Benzema dovrà saltare tutti i Mondiali in Qatar. Fatale un problema muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Un imprevisto non da poco per Didier Dechamps, che con ogni probabilità, ora si affiderà a Olivier Giroud li in avanti. Mercato Milan – I rossoneri andranno in Qatar per vedere Kudus