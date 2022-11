Mondiali, partita di apertura: l’Ecuador batte per 0-2 il Qatar

Si sono aperti finalmente i Mondiali 2022 in Qatar. La prima partita è andata in scena oggi, presso lo stadio Al-Khor Stadium. Le squadre a scendere in campo sono state qualla dei padroni di casa del Qatar contro l'Ecuador. Entrambe fanno parte del Gruppo A, insieme a Olanda e Senegal. Per questo partono dietro nelle possibilità di qualificazione alle fasi successive del torneo. Quindi, questa gara, era molto importante.