Mondiali, altro assist per Theo Hernandez: gol di Mbappé

Altro assist per Theo Hernandez. Continua il suo ottimo Mondiale 2022 in Qatar. In gol il calciatore del PSG, Kylian Mbappé

Altro assist per Theo Hernandez. Continua il suo ottimo Mondiale 2022 in Qatar. Al 61' sgroppata di Kylian Mbappé che trova Theo sulla sinistra. Palla in mezzo per il rimorchio del fenomeno francese e 1-0 Francia. Un gol che al Milan abbiamo spesso visto con Theo e Rafael Leao. Dopo il gol fuori Olivier Giroud, che rimanda al record di gol. Tre uscite, un terzino e il sogno: le possibile mosse di mercato del Milan