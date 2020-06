Moglie Luiz Adriano: “Mi hanno minacciata perché sto con un uomo di colore”

ULTIME NEWS – A pochi giorni dalla terribile morte di George Floyd, che ha fatto insorgere il mondo intero sulla questione razzismo, ha parlato la moglie di Luiz Adriano Ekaterina Dorozhko. La modella russa, attraverso il proprio profilo Instagram, ha colto la palla al balzo per raccontare alcuni episodi subiti in prima persona per aver sposato l’ex Milan. Queste le sue parole:

“Temevo che non mi avrebbero accettato perché sono russa e ho una mentalità diversa e tutta la mia vita è molto diversa. Ogni giorno, per molto tempo, ho ricevuto messaggi in cui mi auguravano la morte. Addirittura sono arrivati a desiderare le cose peggiori anche per la mia famiglia. Promettevano di trovarmi, picchiarmi e molte altre cose terribili solo perché sono sposata con un uomo di colore. La metà della mia famiglia è nera e la amo tanto così com’è. Ringrazio i miei genitori per la mia educazione e la mia visione del mondo. Non ho mai considerato le persone per il colore della pelle. Per me, siamo tutti uguali”.

