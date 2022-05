Milanello, oggi ospite d’eccezione: presente il CT Pekerman / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la presenza a Milanello di José Pekerman, attuale CT del Venezuela

Continua l'avvicinamento dei rossoneri a Milan-Atalanta, partita valida per la 37^ giornata di Serie A. Nella giornata di oggi, come spesso accade, la dirigenza al completo era presente nel centro sportivo per stare vicino alla squadra. Ma non solo, perché si registra anche un ospite d'eccezione. Come scritto dal Milan attraverso il proprio sito ufficiale, José Pekerman, attuale CT del Venezuela ed ex Colombia, ha osservato l'allenamento diretto da Stefano Pioli. Le Top News di oggi sul Milan: le belle parole di Gazidis, Sanches, Botman e altro calciomercato