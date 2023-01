Milan, Zaniolo sempre più separato in casa: si allena da solo

Milan, Zaniolo si allena a parte

Alla viglia della sfida contro il Napoli, la Roma questa mattina si è ritrovata a Trigoria per l'allenamento mattutino. Come appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, Nicolò Zaniolo ha svolto un allenamento solitario nel campo B, in attesa di capire come si comporterà la società nei suoi confronti dopo il mancato trasferimento al Bournemouth. Il giocatore, quindi, sarebbe un vero e proprio separato in casa, con gli ultimi giorni di calciomercato che difficilmente potranno far cambiare una situazione che sembra molto intricata e difficile da sistemare, almeno in tempo così brevi.