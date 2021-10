Milan, Zaccheroni: “Rossoneri squadra più imprevedibile in assoluto”

Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato in modo decisamente positivo della squadra rossonera. Ecco le sue parole.

Parole decisamente al miele quelle di Alberto Zaccheroni sul Milan, unica squadra con cui ha vinto lo Scudetto nel 1999. Secondo il tecnico, la formazione di Stefano Pioli è tra le migliori del campionato e, in particolare, è la più imprevedibile in assoluto. Ai microfoni di Libero ha rilasciato una bella intervista, in cui ha parlato anche e soprattutto di questo. Ecco le sue dichiarazioni: "L'anno scorso i giocatori stavano di più nella metà campo avversaria, oggi verticalizzano, costruendo dal basso e arrivando più lentamente. Il Milan è la squadra più imprevedibile in assoluto. Pioli ha trasmesso fiducia ai giocatori, che si cercano sempre, si sentono importanti, dinamici".