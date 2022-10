Adli rimandato ma non bocciato: il percorso di crescita è solo all’inizio

Una vittoria tanto sofferta quanto importante. Il Milan, in quel di Verona, ha faticato non poco per ottenere tre punti fondamentali per non perdere di vista il Napoli capolista. Sandro Tonali, ancora una volta decisivo al 'Bentegodi', ha segnato un gol 'importante come quello segnato a maggio'. Una virgolettato che fa capire molto bene quanto i rossoneri tenessero a questa partita. Una partita che ha offerto uno spunto importante, ovvero l'esordio dal primo minuto di Yacine Adli.