Milan, anche Adli in Coppa d’Africa? Ecco le ultime indiscrezioni

L'auspicio, per il ragazzo cresciuto nel PSG ed esploso nel Bordeaux, è che possa trovare minutaggio. Altrimenti, dovrà aspettare gennaio 2024. Sembra, infatti, che Adli possa disputare la prossima edizione della Coppa d'Africa, in programma dal 13 gennaio del nuovo anno in Costa d'Avorio.

Potrebbe disputare la Coppa d'Africa con l'Algeria — Nello scorso mese di maggio, infatti, il ragazzo ha comunicato ufficialmente la sua decisione di optare per l'Algeria, dopo aver militato dall'Under 16 all'Under 20 della Francia. Adli, dunque, potrebbe rientrare tra i convocati del Commissario Tecnico Djamel Belmadi per il torneo.

La speranza del C.T. algerino ora, è che con Adli possa esserci anche un altro milanista, ovvero Ismaël Bennacer, attualmente fuori causa per infortunio. Il quale, come si ricorderà, prima di arrivare in rossonero, nel 2019, fu M.V.P. dell'edizione del torneo vinta proprio da 'Les Verts'. Per la Coppa d'Africa, a gennaio, il Diavolo perderà anche il nigeriano Samuel Chukwueze. Milan-Newcastle, Pioli fa marcia indietro sulle scuse ai tifosi >>>

