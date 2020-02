Milan, Volandri: “Ibrahimovic? La sua assenza si è fatta sentire”

ULTIME NEWS MILAN – Filippo Volandri, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, ha parlato della pesante assenza di Zlatan Ibrahimovic nel match contro il Verona. Secondo l’ex tennista, lo svedese poteva dare una grossa mano alla squadra: “Ibrahimovic, anche se non in grandissima forma, in una difesa ben organizzata come quella del Verona di ieri, avrebbe fatto a sportellate. Ieri si è sentita la sua mancanza”. Senza di lui Rafael Leao non ha reso al meglio: il portoghese non ha dimostrato la giusta cattiveria, continua a leggere >>>

