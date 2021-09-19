Mercoledì il Milan ha giocato di nuovo in Champions League, che in rossonero ha vinto Pietro Paolo Virdis. La squadra milanese mancava da sette anni nella massima competizione europea e il nuovo battesimo è stato decisamente difficile: ad Anfield contro il Liverpool. Alla fine hanno vinto i Reds, ma solo per 3-2, dopo un'ottima prova degli uomini di Stefano Pioli. Di questo ha parlato proprio Pietro Paolo Virdis. Ecco tutte le sue parole: "Il Milan ha dimostrato, nonostante la paura e l'inesperienza iniziali, di avere grande carattere. Hanno dimostrato di essere all'altezza, quindi penso che avremo soddisfazioni anche in quella competizione". Segui live Juventus-Milan, con la cronaca del match in diretta >>>