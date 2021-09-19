Virdis ha vinto tutto con il Milan, di cui è rimasto grande tifoso. Ecco le sue parole sulla partita giocata mercoledì sera.
Mercoledì il Milan ha giocato di nuovo in Champions League, che in rossonero ha vinto Pietro Paolo Virdis. La squadra milanese mancava da sette anni nella massima competizione europea e il nuovo battesimo è stato decisamente difficile: ad Anfield contro il Liverpool. Alla fine hanno vinto i Reds, ma solo per 3-2, dopo un'ottima prova degli uomini di Stefano Pioli. Di questo ha parlato proprio Pietro Paolo Virdis. Ecco tutte le sue parole: "Il Milan ha dimostrato, nonostante la paura e l'inesperienza iniziali, di avere grande carattere. Hanno dimostrato di essere all'altezza, quindi penso che avremo soddisfazioni anche in quella competizione". Segui live Juventus-Milan, con la cronaca del match in diretta >>>
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