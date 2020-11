Milan, Vieri: “Ibrahimovic il giocatore più dominante in Serie A”

Ultime Notizie Milan News: Vieri esalta Ibrahimovic

MILAN NEWS – Christian Vieri, ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha esaltato Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole di Vieri sull’attaccante rossonero.

"Il giocatore più dominante in Serie A? Dico Ibrahimovic: con questo non voglio dire che segnerà più degli altri, ma per i gol che segna, gli assist che inventa e il carisma che ha e mette a disposizione dei compagni sarà quello che inciderà di più sul rendimento della sua squadra".