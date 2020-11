Milan, vice Ibrahimovic: Pioli punta molto su Rebic

Vice Ibrahimovic, Pioli punta su Rebic

ULTIMENOTIZIE MILAN NEWS – In attesa di capire se a gennaio il club rossonero potrà intervenire sul mercato per cercare un attaccante (qui due possibili nomi), tra le possibili alternative nel ruolo di vice Ibrahimovic, Pioli punta molto su Ante Rebic che è già stato impiegato in passato in quella posizione. L’ex Eintracht Francoforte ha giocato da prima punta in alcune gare dello scorso campionato e contro il Crotone in questa stagione. La dirigenza e Pioli lo ritengono il vice Ibra quando lo svedese non può scendere in campo, ma ovviamente con caratteristiche tecniche differenti.

