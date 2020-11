Milan-Verona, Pioli su Tonali: “Serve pazienza, l’importante è che…”

MILAN NEWS – Giornata di vigilia, di nuovo. Domani si gioca Milan-Verona, settima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono ancora primi in classifica e imbattuti in campionato, ma reduci dalla prima sconfitta stagionale. Oggi, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, che tra i tanti argomenti affrontati ha toccato pure quello legato a Sandro Tonali, non ancora al meglio. Ecco le sue parole: “Ci vuole pazienza, stiamo parlando di un ragazzo che ha disponibilità, talento. Ha qualità e caratteristiche per far bene con noi. Poi può fare prestazioni non ottimali, ma se non gira la squadra … Ma si è trovato di fronte un avversario come Renato Sanches che ha dimostrato di essere di livello. Noi vogliamo arrivare ai livelli più alti, dobbiamo anche subire queste situazioni per capire come migliorare e crescere. Sandro potrà tornare presto ai suoi livelli”.

DONNARUMMA E CALHANOGLU VIA INSIEME, ECCO DOVE >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>