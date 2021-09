Milan-Venezia, Valtolina: “Per lo Scudetto come nel 1999” | PM

In esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it ha parlato Valtolina, soprattutto di Milan-Venezia di stasera. Ecco le sue parole.

Stasera si torna in campo e in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it ha parlato Fabian Valtolina, soprattutto di Milan-Venezia di oggi. L'ex esterno ha giocato tre anni con i veneti, affrontando anche i rossoneri l'ultima volta che si è giocata questa sfida. Era la stagione 2001/2002. Interrogato sulla partita di oggi tra Milan e Venezia a San Siro, quinta giornata del campionato di Serie A, e sulle possibile analogie con la stagione 1998/99, con veneti in A e rossoneri campioni, ha risposto così. Ecco quindi le sue dichiarazioni a riguardo: "Il Venezia lotterà sicuramente fino alla fine insieme ad altre cinque, sei squadre ma spero proprio che si salvi come nel 1999. Noi quell’anno eravamo un’ottima squadra, eravamo un gruppo prima di tutto. Poi Recoba e Maniero erano le nostre stelle che ci hanno permesso di salvarci. Il Milan è ripartito con i giocatori giovani e ha il giusto mix di giocatori esperti e giovani. Sta facendo bene e ha fatto bene anche l’anno scorso. Per me i rossoneri possono solo migliorare e anche per lo Scudetto sarà una lotta fino alla fine. Per me l’era della Juventus che uccideva i campionati è ormai finita". Milan-Venezia, segui con noi il live testuale della partita.