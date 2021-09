Milan-Venezia, non ci sarà la conferenza stampa di Pioli

Stefano Pioli, allenatore rossonero, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Venezia, gara in programma domani

Stefano Pioli, quest'oggi, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Venezia. Contrariamente a quanto succede di solito, infatti, il tecnico non risponderà alle domande dei giornalisti in collegamento da Milanello. Nessun motivo particolare: viste le tante partite in programma il Milan aveva già deciso di non organizzare la conferenza nella giornata di oggi. Il tecnico rossonero tornerà a parlare in conferenza a Milanello alla vigilia di Spezia-Milan, in programma sabato. Maldini e Massara intanto pensano al calciomercato: due i nomi nel mirino