Milan, venerdì Meet&Greet con Divock Origi a casa Milan: il comunicato

I primi 50 tifosi che si presenteranno al Casa Milan Store avranno la possibilità di incontrare Divock e di farsi autografare i loro prodotti brandizzati AC Milan preferiti. I 50 biglietti disponibili saranno distribuiti all'ingresso dello Store venerdì stesso a partire dalle 10.00. Per poter incontrare l'attaccante belga sarà obbligatorio indossare una mascherina FFP2. Per chi, invece, vorrà acquistare la maglia di Origi, lo Store di Casa Milan sarà aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Sempre venerdì si potrà, inoltre, approfittare della promo Summer Vibes e accedere al Museo Mondo Milan in due al prezzo di uno (biglietti a 15€) per fare un tuffo nella storia e rivivere tutte le emozioni dei trionfi dei Campioni d'Italia in carica.