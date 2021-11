Milan, Vanoli: “C’è serietà sotto tutti i profili del club”

Vanoli ha parlato del Milan, tessendone le lodi e sottolineando la serietà del club in tutti i propri elementi. Ecco le sue parole.

Un altro inizio di stagione eccellente per il Milan, che è primo in classifica e si giocherà la qualificazione europea all'ultima giornata del girone. Di questo ha parlato Rodolfo Vanoli, tecnico che ai microfoni di TMW Radio si è soffermato sull'ottimo lavoro svolto dalla società rossonera. Non solo sul campo, ma anche in dirigenza. Tutti seri e con grandi doti, che stanno facendo la differenza per i risultati che poi arrivano. Ecco tutte le dichiarazioni di Vanoli sul Milan: "Il Milan si sta confermando grazie al lavoro dell'allenatore e di Maldini e Massara, sta dimostrando serietà sotto tutti i profili".