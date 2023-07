Milan, applausi per il percorso dell’Under 17 Femminile | News

Riavvolgendo il nastro di questa lunga stagione, tutto è partito dal Girone D della Fase Regionale. Chiuso in vetta con 14 successi in altrettante gare e la bellezza di 171 reti messe a referto contro le sole 2 incassate. Ad esso ha fatto seguito il primato incontrastato ottenuto anche nel Gruppo 3 della Fase Interregionale. Altro zero nella colonna delle sconfitte e nove vittorie in dieci sfide. Ed ecco la Fase Finale: 0-1 e 6-1 inflitto al Napoli nei Quarti. Prima della vittoria in Semifinale nel Derby - 2-2 con successivo hurrà ai calci di rigore.