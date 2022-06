Milan Under 16, secondo posto a testa altissima: ecco com’è andata

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha elogiato i ragazzi dell'Under 16, che hanno perso la finale scudetto contro la Roma

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"A testa altissima, ragazzi. Dopo una stagione da protagonisti, agli Under 16 del Milan è mancata la ciliegina finale. Lo Scudetto di categoria lo vince la Roma dopo i tempi supplementari, grazie al gol di Nardozi. Una partita rimasta in bilico fino all'episodio decisivo, un colpo di testa che ha spostato l'ago della bilancia in favore dell'avversario.

Un peccato, sì, rammarico e qualche lacrime nei volti dei nostri giocatori, ma quella di Ascoli è stata comunque una grande opportunità. Perché a questa età conta molto meno il trofeo della crescita individuale e collettiva. Arrivare primi nel campionato regolare, superare tre turni eliminatori, giocarsi il titolo: la squadra di Mister Abate ha fatto benissimo, è stata bravissima, meritando solo complimenti.

Tornando alla gara del Del Duca, ai giovani rossoneri è mancata soprattutto la rete. Forti del miglior attacco di tutta la stagione, bomber Sia e compagni non hanno trovato il pertugio per cambiare direzione al tricolore in palio. Proprio Diego ha avuto delle occasioni per segnare; cattiva sorte anche per un tiro di Magni, allo scadere.

Un secondo posto pieno di valore, significato e lavoro. Se a caldo probabilmente si guarda ancora a ciò che poteva essere e non è stato, il traguardo massimo, a mente fredda per il resto dei giorni si apprezzerà la bellezza di quanto raggiunto. Al di là dell'ultimo verdetto del campo. Orgogliosi di voi, Under 16. Buona estate e arrivederci al 2022/23".