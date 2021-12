Milan, un esordio a stagione per Junior Messias: il dato

C'è una statistica interessante riguardante Junior Messias, attaccante del Milan: il brasiliano ha fatto un esordio a stagione

L'uomo del momento in casa Milan è Junior Messias. Non solo il gol in Champions League contro l'Atletico Madrid, ma anche la doppietta contro il Genoa. La curiosità sul brasiliano è che di fatto ha fatto un esordio a stagione: nel 15/16 al Casale (Eccellenza), nel 16/17 al Chieri (Serie D), nel 18/19 al Gozzano (Serie C), nel 19/20 al Crotone (Serie B), nel 20/21 sempre al Crotone (Serie A) e infine nel 21/22 esordio in Champions League con il Milan. Ancora la Ligue 1 nei pensieri del Milan: nuovo difensore dalla Francia?