Milan, ultimi dettagli verso Bergamo: il report rossonero

A Milanello si lavora assiduamente in vista dell'ultima giornata di campionato. Ecco il report del Milan dal centro sportivo.

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione di Atalanta-Milan, ultima giornata di campionato. A Milanello per seguire l'allenamento presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.