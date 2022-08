Milan-Udinese, esordio per Origi con la maglia rossonera

Divock Origi, nuovo attaccante rossonero, ha fatto il suo esordio ufficiale durante Milan-Udinese: il belga è entrato al minuto 71. Pochi i palloni giocabili per l'ex Liverpool, che comunque è sembrato muoversi bene in profondità. Più spazio per Origi nelle prossime uscite ufficiali, a cominciare dalla trasferta di Bergamo. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>