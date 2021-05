Milan, Tricella: “Qualificazione in Champions League meritata”

Il Milan si è qualificato alla prossima Champions e Tricella, ex giocatore, ha voluto esprimere il proprio parere. Ecco le sue parole.

Un risultato eccezionale per il Milan, che ha ottenuto il secondo posto e la qualificazione in Champions League. I rossoneri hanno totalizzato 79 punti, nonostante le mille difficoltà in stagione. Di questo ha parlato Roberto Tricella, ex giocatore, tra le altre, anche di Inter e Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "Il Milan ha meritato. È stato primo, poi secondo in classifica. Nelle 38 partite se l'è meritato. La grande opportunità sprecata è quella del Napoli, con la Juventus che salva relativamente la stagione. Nel Milan mi sorprende una cosa: tutti parlano bene della società, cose che non accade per l'Inter. L'unico modo che aveva il Milan contro l'Atalanta per fare risultato era giocare come ha fatto, tutti dietro e ripartenza. Il Milan, una volta tanto, si è difeso bene".