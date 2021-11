Milan, trattativa per Renato Sanches. Che idea dalla Premier League

Diverse le notizie di questa mattina dedicate al Milan. In primo piano c'è sempre il calciomercato, con il Diavolo che si muove concretamente per Renato Sanches. Attenzione anche a un'idea che viene direttamente dalla Premier League. Infine c'è da segnalare il recupero di Mike Maignan, che potrebbe addirittura essere convocato per la partita di domenica contro il Sassuolo. Scopri tutte le notizie nelle prossime pagine.