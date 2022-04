Milan, Totti consiglia Ibrahimovic. Mercato, nuova idea sulla sinistra

Tante le notizie sul Milan in questa mattina del 14 aprile 2022. Domani c'è il Genoa e dunque quest'oggi StefanoPioli parlerà in conferenza stampa: il tecnico deve risolvere assolutamente il problema del gol. In primo piano anche il calciomercato e il futuro di Zlatan Ibrahimovic, con la bella intervista a Francesco Totti, ex capitano della Roma. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.