Milan, i tormentoni di mercato del 2022: Rafa Leao rinnova o se ne va?

Il rinnovo di Rafael leao resta una delle priorità per il Milan: con l'interesse del Chelsea, la cessione resta un'opzione da non escludere

Emiliano Guadagnoli

Il Milan in queste ultime stagioni è stato in grado di portare in rosa giocatori giovani dal talento davvero importante. La dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara è riuscita a scovare dei profili nascosti in tutta Europa, che poi il lavoro di Stefano Pioli sul campo, ha cambiato e portato a un livello internazionale. Uno dei più importanti è senza dubbio Rafael Leao. Arrivato al Milan nell'agosto del 2021 per quasi 30 milioni dal Lille, fu da subito etichettato come investimento esoso e fuori dai parametri. Con il tempo, invece, il portoghese è migliorato fino a diventare quello che è oggi, ovvero la star del Milan nonché pezzo pregiato e ricercato dai club più prestigiosi in Europa.

Milan, Leao tra rinnovo e cessione — La scorsa stagione Leao ha totalizzato in Serie A 34 presenze con 11 gol e 10 assist, trascinando il Milan verso lo Scudetto. Con il premio di MVP della stagione, il portoghese è diventato un gioiello prezioso che sarà difficile da trattenere. Nella prima parte di questa stagione, Rafa ha giocato 14 partite in Serie A con 6 gol e 5 assist, che in proiezione, sarebbero dei numeri migliori rispetto a quelli dello scorso anno. Ora per il Milan arriva la parte difficile. Il contratto di Leao con i rossoneri scadrà il 30 giugno del 2024 e il tempo per la decisione finale passa in fretta.

I problemi con gli agenti del calciatore e i 19 milioni di euro che il portoghese deve allo Sporting, pesano veramente tanto sui tempi e sul costo del rinnovo. Sappiamo benissimo quando la proprietà e la dirigenza del Milan voglia tenere i costi contenuti e gli stipendi entro un certo tetto, tetto che si potrebbe anche rompere per un calciatore come Leao, ma non è detto che questo basti. Se i rumors recenti sulle possibili offerte da 100 milioni, di squadre come il Chelsea fossero davvero vere, il Milan potrebbe seriamente pensare a una cessione. Questa sarebbe dolorosa sicuramente, ma in caso di trattativa di rinnovo troppo difficile, sarebbe anche l'unica soluzione fattibile.