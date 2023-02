Milan, nessun riposo dopo il Torino: seduta in vista del Tottenham

( fonte: acmilan.com ) Squadra a Milanello per il primo allenamento in preparazione della gara d'andata degli Ottavi di finale di Champions League, che vedrà il Milan affrontare il Tottenham martedì 14 febbraio alle ore 21.00 a San Siro.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di Milan-Torino. In campo, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare in palestra, gli altri componenti della rosa, i quali hanno iniziato con alcuni torelli a tema eseguiti nel cerchio di centrocampo. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, finalizzate alle conclusioni in porta, prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.