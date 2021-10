Milan-Torino, promosso Pobega: “Ordinato e possente”

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha sottolineato la prova di Tommaso Pobega in Milan-Torino di ieri sera

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato le pagelle di Milan-Torino. La gara è terminata 1-0 a favore dei rossoneri grazie alla rete di Olivier Giroud. La rosea, tra le fila dei granata, ha promosso Tommaso Pobega. Il centrocampista è in prestito al Torino proprio dal Milan: "Non patisce l’emozione di San Siro e nemmeno possibili remore mentali derivanti dai suoi trascorsi da baby milanista. Ordinato nella distribuzione e possente in fase di contrasto". 6.5 quindi per Pobega, che continua a fare bene in questa stagione. Intanto potrebbero esserci due occasioni di mercato interessanti per il Milan >>>