Milan-Torino, Pioli: “Giocatori concentrati, vogliono tornare a vincere”

MILAN NEWS – Dopo la prima sconfitta stagionale in campionato, domani si gioca Milan-Torino, 17^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non perdevano da 27 giornate e quindi nella conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli uno degli argomenti è stato anche come la squadra ha reagito alla sconfitta. Ecco le sue parole:

“L’abbiamo gestita come abbiamo gestito le vittorie. Abbiamo valutato e analizzando, capendo situazioni positive e negative. Non c’è stato bisogno di particolari interventi miei o di Maldini per sollevare il morale dei giocatori. Sanno che la strada e giusta e che abbiamo giocato una partita giusta. Sanno anche che dobbiamo pensare alla prossima partita. La mattina dopo la partita la maggior parte dei giocatori hanno chiesto di vedere le immagini per capire dove potevamo far meglio. Fa capire la voglia della squadra e come capisce che ci sono cose buone e cose che si possono sempre migliorare. Ho visto concentrazione e voglia di tornare a vincere”.

