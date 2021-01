Milan-Torino, Calhanoglu a rischio forfait: ecco le sue condizioni / News

Milan-Torino, Calhanoglu a rischio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come se non bastassero le tantissime assenze, ecco la notizia che tiene in ansia i tifosi del Milan e non solo. Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', Hakan Calhanoglu è a rischio per la partita contro il Torino, in programma sabato 9 gennaio a San Siro. Il turco ha rimediato una forte contusione alla caviglia nel corso del match di ieri sera contro la Juventus. Quest'oggi allenamento defaticante per il numero 10 insieme ai compagni, ma le sue condizioni restano da valutare.