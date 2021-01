Milan-Torino 2-0, Marelli: “Tonali? Non capisco perché ancora si discuta”

Milan-Torino, Marelli sul presunto rigore di Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Marelli, ex arbitro, ha espresso la propria opinione sul rigore non dato al Torino dopo l'intervento di Sandro Tonali. Per Marelli non c'è nessun dubbio. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Rigore dato al Milan? Episodio da VAR. Tonali? Ancora non ho capito perché si discuta, Tonali non ha cambiato direzione, la gamba è in linea e gli viene calciato il polpaccio. E' simile a quello di Bennacer in Milan-Roma".