Il Milan continua a crescere: rossoneri nella top ten europea

Milan, nella top 10 in Europa

Il sito One Football ha riportato la classica delle squadre con più punti in Europa. Il Milan si trova in top ten. Primo di questa classifica il PSG, che è in testa alla Ligue 1 con 44 punti, gli stessi dell'Arsenal che guida la Premier League. Terzo il Napoli, in testa alla Serie A, con 41 punti. Quarto il Lens, una delle sorprese della stagione. Quinta e sesta Barcellona e Real Madrid, che sono in testa alla Liga con 38 punti. Poi il Manchester City a 36 punti, gli stessi del Marsiglia e del Milan, che si trova quindi al nono posto di questa top ten. Chiude il Newcastle, che sta giocando benissimo e ha conquistato 35 punti.