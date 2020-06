Milan Top News: vittoria con la Roma nel segno di Rebic e Calhanoglu

CALCIOMERCATO – Anche in un match-day si trova spazio per parlare di calciomercato. Il Milan di Rangnick continua a prendere forma e il tedesco ha individuato in Szoboszlai il primo vero rinforzo. Lo ha prenotato. Ecco perchè. Si avvicina anche il rinnovo di Calhanoglu e Donnarumma. In attacco e in difesa, invece, idee molto chiare su chi puntare.

MILAN-ROMA – Prima del match avevano parlato Mirante per la Roma e Kessie per il Milan. Dichiarazioni sul mercato anche di Maldini. Partita poi vinta per 2-0 dal Milan. Clicca qui per riviverla. Nel post tante dichiarazioni: da Calhanoglu, autore di uno dei gol, a Spinazzola. Ovviamente parola anche ai due allenatori, Fonseca e Pioli.