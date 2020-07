Milan Top News – Testa alla Juventus, parla Paquetà

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di Pianeta Milan. L’indomani della bella vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Lazio per 3-0, il Milan è già tornato ad allenarsi in mattinata a Milanello con una seduta di scarico per chi ha giocato ieri sera. Per il match contro la Juventus saranno da valutare sia Calhanoglu che Paquetà, mentre Ibrahimovic ci sarà: ecco il retroscena sul cambio avvenuto al 45′.

Nella giornata di oggi ha parlato Lucas Paquetà in esclusiva sia a Sky Sport che a Milan TV. Il brasiliano ha parlato del suo momento positivo al Milan ma anche della squadra, del gruppo, del suo rapporto con Pioli e del rientro di Ibrahimovic. Intanto, altro record per Gigio Donnarumma: 12esimo clean sheet>>>

