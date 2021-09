Una giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Mino Raiola, intanto, inizia a seminare tempesta in merito al rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano giocherà domani dal primo minuto. Non solo Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, oggi anche Davide Calabria ha alzato bandiera bianca. Attenzione, infine, alla tentazione Icardi per il prossimo anno. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!