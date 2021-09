MILAN TOP NEWS – Fikayo Tomori giura amore, Maignan nella Top 11

Una giornata ricca di notizie a tinte rossonere. In primo piano le parole di Fikayo Tomori su come si trova a Milano e tanto altro. Arrivano anche altre parole, quelle di Francesco Acerbi, che ammette la brutta figura della Lazio a San Siro. Sempre meglio Mike Maignan, nella Top 11 della Champions League. Parlano anche Claudio Marchisio in vista del match di domenica e Raiola su Donnarumma. Ecco le Top News di oggi nelle prossime schede!