MILAN TOP NEWS – Domani il debutto in Champions. Out Ibrahimovic

Oggi l'intera giornata è dedicata ovviamente a Liverpool-Milan. La gara, valida per la prima giornata di Champions League, si giocherà domani sera alle ore 21 ad Anfield. In Inghilterra non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto nell'allenamento un problema al tendine achilleo. Lo svedese doveva parlare in conferenza stampa insieme a Stefano Pioli, ma è stato sostituito da Simon Kjaer. Il tecnico rossonero, intanto, pensa alla probabile formazione da schierare domani. Di seguito le notizie più importanti di oggi: il pezzo è in costante aggiornamento