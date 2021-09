MILAN TOP NEWS – Che attesa per la gara contro il Liverpool. Su Ibra…

La giornata di oggi è ovviamente a Liverpool-Milan di questa sera. Il match, valido per la prima giornata del girone B della Champions League, inizierà alle ore 21. Tanti ex rossoneri, intervistati dai media, hanno espresso le loro sensazioni sul match, regalando pure aneddoti sul passato. Stefano Pioli sembra comunque aver scelto la formazione da oppure agli uomini di Klopp. Infine occhio a Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe anche recuperare per la partita contro la Juventus. Di seguito le notizie più importanti di oggi: il pezzo è in costante aggiornamento