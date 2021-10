Milan, Toni: “Vlahovic ha deciso di andare via, chi lo compra fa un affare”

Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato di Vlahovic, che piace molto al Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Ormai è chiaro che il futuro di Dusan Vlahovic non sarà alla Fiorentina e tra le squadre interessate a lui c'è anche il Milan, che lo segue da tempo. Per il serbo classe 2000 però la richiesta è altissima, anche con un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Almeno 50 milioni sono quelli che servono. Di lui ha parlato Luca Toni, ex bomber viola, ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni: "Vlahovic avrà deciso di cambiare aria, la proposta della Fiorentina mi sembrava importante. Dusan è giovane, forte, lotta, si vuole migliorare e ha prospettive importanti. Non c'è solo la Juventus a seguirlo, chi lo comprerà farà un grande affare".