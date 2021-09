Milan, Tonali trascinatore in Under 21: assist per lui

Tonali, centrocampista del Milan, protagonista nel successo per 3-0 sul Lussemburgo che apre le qualificazioni all'Europeo 2023.

È Sandro Tonali il protagonista rossonero delle sfide per nazionali giocate ieri: il centrocampista lodigiano ha confermato il suo grande momento di forma nel successo per 3-0 dell'Italia Under-21 sul Lussemburgo, partita che ha segnato il via delle qualificazioni all'Europeo 2023 di categoria per gli azzurrini.