Milan, Tonali guarda l’Olimpia Milano: i tifosi gli chiedono lo scudetto

Sandro Tonali con la fascia da capitano durante Empoli-Milan, partita valida per l'8^ giornata di Serie A (foto: Getty Images)

Come riferisce 'TuttoMercatoWeb' questa sera Sandro Tonali ha assistito alla gara di Eurolega persa dall'Olimpia Milano contro l'Alba Berlino. Una serata tranquilla da semplice spettatore in cui è stato però assalito dai tifosi del Milan presenti al Mediolanum Forum, che gli hanno chiesto una foto da custodire gelosamente negli archivi dei proprio cellulari.

Questa non è stata l'unica richiesta: i milanisti, infatti, gli hanno fatto i complimenti per questo inizio di stagione e chiesto di vincere nuovamente lo Scudetto. Il Milan lavora a fari spenti: contatti recenti per Diego Moreira del Benfica. Le ultime news