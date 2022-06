Milan, Tonali è il rossonero con più gare in stagione: il dato

Il centrocampista classe 2000 si è affermato come uno dei giocatori migliori del nostro campionato. Non a caso Stefano Pioli raramente ha rinunciato a lui, ed i numeri lo confermano.

Come riportano i dati del sito Transfermarkt, Tonali è il giocatore del Milan con più presenze in stagione tra club e nazionale. Con i rossoneri sono ben 45 tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, mentre in azzurro, tra Under 21 e maggiore, sono 11 per un totale di 56 partite.