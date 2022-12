Milan, Tonali citato in una canzone: non si tratta della prima volta

Sandro Tonali è stato citato nella canzone di un rapper francese, anche se non si tratta della prima volta per il numero 8 del Milan

Deve essere un onore per qualsiasi calciatore il fatto di diventare parte di una canzone. Sicuramente lo è stato per il centrocampista del Milan Sandro Tonali , che recentemente è stato citato dal rapper francese SDM , che nel suo brano " Si tu savais " canta: "Numero otto come Sandro Tonali , è pirateria, grande, si muore o si tradisce".

Milan, Sandro Tonali finisce nel testo di una canzone

Ma questa è solo l'ultima occasione in cui un giocatore viene menzionato all'interno di un testo. Era successo allo stesso Sandro Tonali, divenuto addirittura il titolo della canzone di Dani Faiv, scritta per celebrare lo scudetto conquistato dal Milan. Queste le parole: "No che non passi, son Sandro Tonali. Attaccamento alla maglia, forza di gamba, recupero tutto, nessuno che passa, tiro di potenza, la metto nel sette, son Sandro Tonali".