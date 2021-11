Milan, Tonali cambia l’Italia: “Elegante, profondo e veloce”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha conquistato anche la Nazionale. Ottima la sua prova contro la Svizzera

Che stagione per Sandro Tonali . Il centrocampista del Milan non sta sbagliando una partita. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta le doti dell'ex Brescia, entrato al 58 minuto al posto di Manuel Locatelli. Passato e presente rossonero. Tonali, insieme a Domenico Berardi (entrato al posto del Gallo Belotti), ha cambiato la partita, anche se gli azzurri non sono arrivati alla vittoria.

Tonali in ogni caso si conferma in un grande momento, così come dimostra la pagella pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: "Un altro che potrebbe giocare da subito in Nord Irlanda perché ci mette 30 secondi a entrare in partita. Elegante, profondo, veloce, testa e gambe a mille. Poteva giocare con Locatelli, non rilevarlo". Il suo voto è 6.5 Che dire, anche Pioli sarà contento di questa ennesima prestazione di livello da parte di Sandro. Intanto c'è un ritorno di fiamma sul calciomercato per il Milan.