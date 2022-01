Milan, Tomori è negativo al coronavirus. Guardiola propone uno scambio

Diverse le notizie in questa mattina dell'11 gennaio 2022 legate al Milan. In primo piano ovviamente il calciomercato, con Maldini e Massara che cercano un difensore per sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Stefano Pioli però può sorridere per un recupero molto importante: Fikayo Tomoriè risultato negativo al coronavirus. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.