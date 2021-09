Milan, Tomori convocato dall’Inghilterra. Southgate: “Impressionato”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato convocato dall'Inghilterra per le gare di qualificazione ai mondiali. Southgate lo esalta

Fikayo Tomori del Milan è stato convocato dall'Inghilterra per le gare di qualificazioni contro Andorra e Ungheria. Inizio di stagione da incorniciare per il difensore, che sta dimostrando il suo valore, così come l'anno scorso. A tal proposito Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "Sono rimasto molto impressionato. Pensavo che avesse finito bene la scorsa stagione. Lo stavamo seguendo bene la scorsa stagione e sta giocando bene anche in questa. È in un club che dovrebbe vincere ogni settimana, penso che abbia fatto bene contro Liverpool e Juventus".