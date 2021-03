Milan, Tognazzi: “Amo Pioli. Interpretarlo? Ecco cosa dovrei fare”

Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso del Milan, ha parlato di una futura interpretazione cinematografica nei panni di Stefano Pioli

Dopo l'uscita della serie Tv 'Speravo de morì prima', che vede raccontate le gesta di Francesco Totti, si sta parlando molto dell'interpretazione di Gianmarco Tognazzi nei panni di Luciano Spalletti. Il noto attore, grande tifoso rossonero, è intervenuto ai microfoni di 'Milan TV' per parlare di una possibile interpretazione futura nei panni di Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni: "Amo Pioli, ha dei meriti straordinari. E' un allenatore che rappresenta lo stile Milan per quanto mi riguarda. Interpretare Pioli? Con la barba potrei, ma dovrei studiare il modo in cui parla".