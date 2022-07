Milan, grande entusiasmo dei tifosi: mancano solo 1000 abbonamenti | PM

Mancano 1000 abbonamenti e 500 tessere stagionali Premium “Club 1899” al sold out. A proposito di “Club 1899”, il Milan ha già aperto le vendite dei pacchetti Hospitality per le gare di Serie A di tutto il 2022: picco per il Derby, con oltre 55 pacchetti premium venduti in poche ore, e tifosi provenienti da tutto il mondo in particolare da Gran Bretagna, USA, Canada, Australia, Messico, Giappone, Kwait, Filippine oltre che da tantissimi Paesi europei. Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?