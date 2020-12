Milan, ti ricordi Jackson Martinez? Si ritira dal calcio giocato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex attaccante colombiano di Porto e Atletico Madrid, Jackson Martinez, dice addio al calcio giocato a solo 34 anni. In passato era stato per diverso tempo corteggiato e molto vicino al Milan, ma poi non se ne fece nulla. Ecco il suo post pubblicato su Instagram.

“Voglio condividere la mia decisione di chiudere la mia carriera di calciatore professionista, una decisione difficile da prendere ma anche la più saggia. Dal mio infortunio alla caviglia nel 2015-2016, è iniziata una lotta in cui ho dato il massimo pur di tornare a giocare in condizioni accettabili in questo sport che amo tanto, e anche se sono tornato in campo dopo due anni, è stato molto difficile giocare come volevo. Grazie ai club, agli allenatori, ai compagni di squadra e alla Colombia, per tutto ciò che ho vissuto. Grazie alla mia famiglia, a tutti coloro che hanno seguito e supportato la mia carriera, ogni fan, giornalista, ecc. Grazie ai medici e ai fisioterapisti. Semplicemente grazie”.